De club die Celtic én Sky Sports te grazen nam

De nieuwe clubjaargang is pas een maand onderweg, maar voetbalminnend Europa maakt zich al op voor de wedstrijd die mogelijk de boeken ingaat als de stunt van het seizoen. Lincoln Red Imps, een club van het nietige Gibraltar, verdedigt vanavond in Schotland in de return van de tweede voorronde van de Champions League een 1-0 voorsprong op Celtic. FCUpdate.nl brengt je vijf (correcte) weetjes over Lincoln Red Imps en het voetbal op Gibraltar.

Wat er niet waar is over Lincoln Red Imps…

Fans kunnen via social media niet alleen hun helden of favoriete clubs volgen, er zijn ook tal van parodieaccounts te vinden en kanalen waarvan de berichten met een korreltje zout genomen moeten worden. @WeahsCousin op Twitter valt in die laatste categorie. Dat account plaatste vorige week, nadat Lincoln Red Imps de eerste CL-ontmoeting met Celtic had gewonnen, een aantal zogenaamde feiten.

Niets minder dan het gerenommeerde Sky Sports, een partij die als je de deal helemaal ontleedt omgerekend 15 miljoen euro betaalt per Premier League-wedstrijd die het uitzendt, trapte erin. De presentator van de Britse zender vertelde de kijkers, op een toon alsof het over Brexit ging, dat Lincoln Red Imps op dinsdag nooit kan trainen omdat een lokale vereniging van metaalzoekers het veld dan al gebruikt en dat de club per wedstrijd gemiddeld 28 toeschouwers trekt. Hilarisch.

HAHAHAHAHAHAHAHAHA. Sky Sports News using my fake Sky Sports News stats. https://t.co/RMU8ylnVCp — GeorgeWeahsCousin (@WeahsCousin) July 13, 2016

…wat is er dan wel waar over Lincoln Red Imps?

Monopoliepositie in eigen land

Lincoln Red Imps is al bijna anderhalve decennium de allenheerser in de nationale competitie van Gibraltar. Met 22 titels is het de meest succesvolle club van het land en veertien van die kampioenschappen werden in de afgelopen veertien seizoenen behaald. Sinds het seizoen 2002/2003 was Lincoln Red Imps altijd de beste van Gibraltar en dat gebeurde vaak ook op imponerende wijze. In de laatste vijf jaargangen verloor het slechts twee competitieduels en het vorige nationale voetbaljaar werd afgesloten met een doelsaldo van 130 voor en negen tegen.

Allemaal in het Victoria Stadium

Veel stelt de competitie op Gibraltar overigens niet voor, wat ook niet zo gek is gezien het inwonertal. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in het land dat grenst aan de Zuid-Spaanse regio Andalusië. Gibraltar heeft een oppervlakte van niet eens zeven vierkante kilometer. Veel ruimte voor stadions is er dan ook niet en dus delen alle tien de teams in de hoogste voetbalafdeling het Victoria Stadium, dat een capaciteit van een paar duizend toeschouwers heeft. Dat onderkomen is zelfs al te klein voor de nationale ploeg. Die equipe moest haar kwalificatiewedstrijden voor Euro 2016 afwerken in het Portugese Faro, omdat het Victoria Stadium niet aan de UEFA-eisen voldoet. Indruk wist Gibraltar trouwens niet te maken in de EK-voorronde. Alle tien de wedstrijden werden verloren, met een totaal doelsaldo van twee voor en 56 tegen.

Pas drie Europese zeges

Ondanks de indrukwekkende serie van landstitels is Lincoln Red Imps slechts drie jaar actief in Europees verband, omdat de UEFA Gibraltar pas sinds 2013 erkent als voetballand. De overwinning op Celtic was de derde Europese zege van de club en met afstand ook gelijk de mooiste. In de eerste voorronde van deze CL-editie werd met 2-0 gewonnen van FC Flora Tallinn uit Estland (totaalscore 3-2), een jaar eerder schakelde Lincoln Red Imps bij de eerste schifting van het CL-kwalificatietraject het Andorrese FC Santa Coloma (0-0, 1-2) uit, waarna een ronde later over twee duels met 3-0 werd verloren van FC Kopenhagen.

Band én verwarring met Engelsen

Dat Gibraltar pas sinds 2013 een UEFA-lid is, heeft te maken met het feit dat het een Brits overzees gebied is. Dit houdt in dat het onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk valt, maar geen deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk zelf. De banden met het Engelse en bijna gelijknamige Lincoln City FC zijn dan ook niet vreemd. Lincoln Red Imps werd in 1976 opgericht als 'Blue Batons' en was de club van de politie. De naam werd later veranderd in de huidige naam, nadat voormalig Lincoln City FC-directeur Reg Brealey tijdens een vakantie in Gibraltar besloot de club uit dat land te sponsoren. Lincoln City FC en Lincoln Red Imps dus, dat moet wel voor verwarring zorgen. "Sommige mensen lijken inderdaad te denken dat wij van Celtic hebben gewonnen", aldus Lincoln City FC-directeur Roger Bates tegen de BBC. De bestuurder heeft de selectie van Lincoln Red Imps uitgenodigd voor een bezoek aan zijn club. "We zijn veertig jaar aan elkaar verbonden, zonder dat we elkaar ooit hebben ontmoet. Het zou dus geweldig zijn als ze ons komen bezoeken."

Extra vakantiedagen

Het bezoekje van Lincoln Red Imps aan Lincoln City FC is goed te combineren met de reis naar Schotland voor de return tegen Celtic. Dat moet ook wel, want een losse reis maken zit er niet voor alle spelers in. Daarvoor is het aantal vakantiedagen niet toereikend. Lincoln Red Imps heeft vijf profvoetballers in dienst, de rest is semiprof en heeft zelfs al extra vrije dagen moeten aanvragen voor de return. Lee Casciaro, vorige week de matchwinner tegen Celtic, is in het dagelijks leven bijvoorbeeld politieagent en aanvoerder Roy Chipolina verdient de kost als douanier. Hieronder staat de beoogde opstelling van Lincoln Red Imps met daarbij het beroep van de spelers. Opnieuw van Sky Sports, maar ditmaal klopt de informatie wel.