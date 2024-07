Blind: "Keizer een prachtige speler en inspirerend denker"

Het overlijden van Piet Keizer heeft er ook bij Danny Blind flink ingehakt. De bondscoach van het Nederlands elftal is erg ontdaan door het trieste nieuws en heeft op de website van de KNVB mooie woorden over voor de voormalig linksbuiten van Ajax.

"Zijn overlijden doet pijn", vertelt Blind. "Hij was een prachtige voetballer en een inspirerende denker over voetbal. Ik heb hem goed gekend. We waren het over voetbal heus niet altijd eens met elkaar, maar dat maakte het contact met hem juist zo bijzonder. Door discussies met hem kwam je weer verder in je denken."

Over de persoonlijkheid van Keizer is Blind bijzonder positief. "Hij durfde tegen de wind in zijn standpunten vast te houden. Dat vond ik sterk aan hem. Piet zag voetbal vooral als een sport om mensen iets aantrekkelijks mee te bieden, voetbal moest vooral mooi en genietbaar zijn. Dat was zijn uitgangspunt. We gaan hem missen. Piet Keizer was een prachtige, puur aanvallend denkende voetballer, een schitterende speler en een mooie kerel. Een ras-Ajacied ook. Een sieraad voor onze sport.''

Piet Keizer is 73 jaar geworden.