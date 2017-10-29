Kraaij junior: "Voor hem is het beter, maar voor mij niet"

Twee dagen na het overlijden van Hans Kraaij senior heeft Hans Kraaij junior zijn reactie gegeven op de dood van zijn vader. De amateurtrainer en voetbalanalist is dankbaar voor de manier waarop er de afgelopen dagen stil is gestaan bij zijn vader.

Kraaij junior deed zijn verhaal aan tafel bij FOX Sports-programma De Tafel van Kees, waar hij elke zondag aanschuift. "Ik vind dat Nederland ontzettend eervol naar mijn vader is geweest", sprak Kraaij junior. "Het is nu twee dagen geleden. Ondanks het feit dat ik hem de rust gun, geloof ik niet dat een kind ooit klaar is om zijn ouders te verliezen."

Het leven van zijn vader stond voornamelijk in het teken van zijn vrouw, weet Kraaij junior. "Hij verloor mijn moeder 3,5 maand geleden. Hij vond dat hij geen carrière had gehad en niets gewonnen had. Hij heeft vijf jaar lang alleen maar voor mijn moeder geleefd. Dan denk je dat 'hij gaat er snel achteraan'. Dat gun je hem. Je hoort nu iedereen zeggen dat hij nu rust heeft en dat hij bij zijn vrouw is. Maar juist de laatste twee weken zag ik weer een glimlach op zijn gezicht. Je bent er niet klaar voor om je ouders te verliezen. Heel simpel gezegd: voor hem is het beter, maar voor mij niet", besloot Kraaij junior.

Kraaij senior overleed vrijdag op 81-jarige leeftijd. Hij was tijdens zijn trainersloopbaan onder meer coach van Feyenoord, Ajax, PSV en AZ.