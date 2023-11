Utrecht gehavend naar De Koel, VVV wil zich revancheren

FC Utrecht en VVV-Venlo gaan woensdag in het KNVB Bekertoernooi allebei op zoek naar revanche. Utrecht verloor in de competitie met 3-0 van AZ, terwijl VVV met 0-2 verloor van ADO Den Haag. Allebei de clubs kampen echter met de nodige afwezigen.

Ten Hag: "De houding zal anders moeten"

Erik ten Hag was niet blij met wat zijn ploeg tegen AZ liet zien. "De 3-0 nederlaag van afgelopen zondag tegen AZ hebben we volkomen aan onszelf te wijten. De houding is wisselend. In mijn eerste seizoen hier hadden we ook een fase waarin dat zo was. De houding zal anders moeten. Er wordt van de spelers nu verwacht dat ze het omzetten. Je moet het élke dag en élke wedstrijd afroepen. Ik wil een ploeg zien die het iedere wedstrijd brengt. Dat vergt voorbereiding", zegt de trainer op de website van Utrecht.

FC Utrecht moet het woensdag in ieder geval zonder Jean-Christophe Bahebeck stellen, hij liep tijdens het treffen met AZ een zware blessure op. Daarnaast zijn Zakaria Labyad, Yassin Ayoub en Sean Klaiber twijfelgevallen. Over het meespelen van het drietal wordt pas woensdag besloten.

VVV kiest voor sterkts mogelijke opstelling

Trainer Maurice Steijn laat op de website van VVV weten dat hij het bekertoernooi uiterst serieus neemt. De ploeg uit Venlo start dan ook in de sterkste opstelling. Alleen onder de lat vindt hoe dan ook een wijziging plaats. Delano van Crooij krijgt woensdagavond een basisplaats.

Net als FC Utrecht moet VVV enkele spelers missen. Jerold Promes is geschorst terwijl Tristan Dekker, Johnatan Opoku en Etienne Amenyido het bekerduel in de tweede ronde vanwege een blessure aan zich voorbij moeten laten gaan. Steijn wil tegen Utrecht vooral de bittere nasmaak van het duel met ADO wegspoelen. "Dat was onze slechtste wedstrijd van het seizoen, zeker na rust", stelt de trainer.