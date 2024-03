Gisteren gemist: acht goals in CL, Engelse miljardendeal

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 13 februari.

Juventus geeft 2-0 voorsprong weg, City al bijna in de koker

De eerste twee Champions League-wedstrijden na de winterstop hebben meteen acht doelpunten opgeleverd. Juventus leek over Tottenham Hotspur heen te walsen, maar zag een 2-0 voorsprong verdampen (2-2) en moet nog volop aan de bak in de return. Manchester City is wel al nagenoeg zeker van de kwartfinales na een 0-4 zege op bezoek bij FC Basel.

Lukaku wil profloopbaan afsluiten bij Anderlecht

Romelu Lukaku is van plan zijn loopbaan als profvoetballer af te sluiten bij Anderlecht. De 24-jarige spits debuteerde in 2009 bij de Belgische club in het profvoetbal. Tegenwoordig speelt hij in de Premier League voor Manchester United.

Nieuw tv-contract Premier League levert weer miljarden op

De verkoop van de uitzendrechten voor de Engelse Premier League voor de periode medio 2019-medio 2022 heeft weer miljarden opgeleverd. Sky Sports en BT Sport betalen in totaal 4, omgerekend ongeveer 5 miljard euro, voor de rechten.

Argentinië wil dat Messi minder speelt bij Barça om WK

Claudio Tapia, de voorzitter van de nationale voetbalbond van Argentinië, vindt dat Lionel Messi de komende maanden minder wedstrijden moet spelen voor FC Barcelona. Op die manier zou de steraanvaller fitter zijn voor het WK in Rusland. In de 39 duels die Barça deze jaargang speelde had Messi 33 keer een basisplaats. Daarnaast was hij nog driemaal invaller.

Zidane voor duel met PSG: "Niet met mijn toekomst bezig"

In de kwartfinale van de Copa del Rey werd het uitgeschakeld door CD Leganes en in de competitie staat het zeventien punten achter op koploper FC Barcelona; de Champions League zal het seizoen van Real Madrid moeten redden. De eerstvolgende horde naar glorie is wel een heel lastige: De Koninklijke bindt in de achtste finales de strijd aan met Paris Saint-Germain. Uitschakeling zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor coach Zinedine Zidane, maar daarover maakt hij zich niet druk.

Belangrijke uitslagen:

Rode Ster Belgrado - CSKA Moskou 0-0

Juventus - Tottenham Hotspur 2-2

FC Basel - Manchester City 0-4