Spoorboekje: Kuyt Testimonial, CL-nasleep en play-offs in België

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 27 mei.

Nieuws

Reacties op Champions League-finale

De Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool eindigde zaterdagavond in Kiev in 3-1 voor De Koninklijke. Toch zal het niet zozeer over de uitslag gaan: de fitheid van Mohamed Salah, de bluners van Loris Karius, het [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/333391/cristiano-ronaldo-hint-zeer-sterk-naar-vertrek-bij-real-madrid/,_blank,mogelijke afscheid van Cristiano Ronaldo] en het feit dat Real Madrid voor het [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/333387/real-madrid-breidt-dankzij-bale-hegemonie-uit-na-uitvallen-salah/,_blank,derde seizoen op rij de CL wint], zal de headlines domineren. Daarnaast komen overigens uiteraard ook de hoofdrolspelers aan het woord.

Wedstrijden

Dirk Kuyt Testimonial (14.00 uur)

Het is weliswaar geen officiële wedstrijd, maar toch is de Dirk Kuyt Testimonial die vanmiddag in De Kuip op het programma staat een evenement om naar uit te kijken. Er zullen vanmiddag drie teams spelen, te weten 'Team Vrienden van Dirk', 'Team Feyenoord' en 'Team Oranje'. Dat betekent dat wereldsterren als Steven Gerrard, Arjen Robben en Wesley Sneijder allemaal in actie komen in Rotterdam. Bovendien gaat de opbrengst van de testimonial naar het goede doel.

Genk - Zulte Waregem (18.00 uur)

Welke Belgische ploeg gaat er vandoor met het allerlaatste te vergeven ticket van de Europa League dit seizoen? Dat is de inzet tussen beide ploegen zondagavond. Wordt het, net als vorig seizoen, Zulte of gaat Genk er na de lange reeks van wedstrijden mee vandoor? Een interessante partij bij onze zuiderburen.

Toulouse - Ajaccio (21.00 uur)

Na de 0-3 overwinning van Toulouse in de heenwedstrijd lijkt nóg een seizoen Ligue 1 voor de thuisploeg ze bijna niet meer te kunnen ontgaan. Maar met ruime voorsprongen en play-offs dit seizoen is er nogal een consternatie en spektakel. Volgt er ook in de promotie- degradatiestrijd in Frankrijk nog een bijzonder slotstuk of blijft Toulouse gewoon op het hoogste niveau?

Voetbal op tv

13.30 uur: Dirk Kuyt Testimonial, NPO 1, live verslag van de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt

14.00 uur: FC Zürich - Young Boys, FOX Sports 2, live verslag van de bekerfinale

16.00 uur: Roterham United - Shrewsbury Town, Ziggo Sport, live verslag van het duel om promotie