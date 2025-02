Ajax in besloten oefenduel onderuit tegen Preußen Munster

Ajax ging dinsdagmiddag in een besloten oefenduel onderuit tegen Preußen Munster. De Duitsers wonnen uiteindelijk met 3-1. Rasmus Kristensen tekende voor het enige Amsterdamse doelpunt. Na rust nam de thuisploeg echter afstand.

Preußen Munster komt uit in de derde Bundesliga. Voor Ajax was het na de 0-7 zege op VVSB het tweede oefenduel van de voorbereiding. Erik ten Hag koos ervoor om in de eerste en tweede helft met een ander team te spelen. Klaas-Jan Huntelaar liet de eerste kans noteren voor Ajax, maar het was uiteindelijk de thuisploeg die dankzij Rodriguez op voorsprong kwam. Via Kristensen werd het vervolgens 1-1, dat was ook direct de ruststand.

In de tweede helft had Ajax de overhand, maar de kansen werden niet afgemaakt. Omdat Munster dat wel deed via Tobias Rühle en Lukas Cueto eindigde het duel in 3-1.

Opstelling Ajax eerste helft: Van Leer, Kristensen, De Ligt, Wöber, Bakker, Eiting, Gravenberch, Labyad

Bandé, Huntelaar, Neres

Opstelling Ajax tweede helft: Lamprou, Mazraoui, Schuurs, Botman, Orejuela, Ekkelenkamp, Bijleveld, De Wit, Nunnely, Sierhuis, Kuhn