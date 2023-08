België vol vertrouwen: "Zijn niet voor niets de nummer één"

De grote vraag is of het Nederlands elftal na de winst op Duitsland ook in staat is om te wedijveren met de nummer één van de wereld: België. Voormalig Belgisch international Marc Degryse heeft daar vraagtekens bij. Hij schat zijn land hoger in.

"We zijn niet voor niets de nummer één van de wereld. Het zit echt heel goed in elkaar bij ons", zegt de voormalig international tegen De Telegraaf. "We hebben ongelofelijk veel kwaliteit en talent in de selectie. Met Eden Hazard hebben we een van de allerbeste spelers ter wereld, in de spits hebben we met Romelu Lukaku een echte scoringsmachine en onze doelman Thibaut Courtois is de beste keeper ter wereld. En dan is Kevin De Bruyne er nog niet eens bij."

Degryse ziet dat er wel talent zit bij Nederland. "De fase waarin Oranje nu zit, is te vergelijken met waar de Rode Duivels vijf, zes jaar geleden stonden. Je ziet dat er talent zit aan te komen, maar dat heeft wel tijd nodig om zich door te ontwikkelen en op een niveau te komen dat Nederland ook weer kan domineren en stabiel gaat presteren. Ik geloof in een goede toekomst voor Oranje, maar deze Rode Duivels hebben nog vijf, zes jaar voorsprong in hun ontwikkeling."