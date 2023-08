Lozano en Gutiérrez verliezen, Tapia gelijk tegen VS

Colombia en Chili hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hun oefenwedstrijd gewonnen. Eerstgenoemde, met Davinson Sanchéz en Santiago Arias negentig minuten op het veld, was met 3-1 te sterk voor Costa Rica, waarbij Bryan Ruiz meespeelde. Chili rekende af met Mexico, waar Hirving Lozano en Érick Gutiérrez van de partij waren, dankzij een late treffer van Nicolás Castillo (0-1).

Tijdens de oefenwedstrijd met Costa Rica bleven beide PSV'ers nog op de bank. Maar in Mexico tegen Chili deed de middenvelder van de Eindhovenaren negentig minuten mee, waar Lozano vlak voor de enige treffer van de wedstrijd naar de kant werd gehaald. Henry Martín kwam hem vervangen.

Ook de Verenigde Staten kwamen in actie. Met Andrija Novakovich en oud-Vitessenaar Matt Miazga negentig minuten op de bank, werd er gelijkgespeeld tegen Peru (1-1), waar Renato Tapia invaller was. Joshua Sargent opende de score namens de thuisploeg, terwijl Edison Flores vlak voor tijd gelijk maakte. Michael Bradley, oud-Heerenveenn, was eveneens invaller bij de VS.