Wenger doet AC Milan-geruchten af als 'fake news'

De naam van Arsene Wenger wordt steeds meer in verband gebracht met AC Milan. Bij die club zit Gennaro Gattuso momenteel nog op de trainersstoel, maar door de matige prestaties is de vraag hoe lang dat nog het geval zal zijn. Wenger stelt desgevraagd dat hij niet in contact staat met de Italiaanse club.

Wenger schoof dinsdag als analyticus aan bij beIN Sports en kreeg daar de vraag of hij aan het werk gaat bij Milan. "Ik kan erover zeggen dat het fake news is", luidde zijn reactie. "Ik heb geen invloed op de geruchten, ik heb alleen invloed op wat ik met mijn leven doe."

Eerder maakte de Fransman al duidelijk dat hij in 2019 weer op het veld wil staan. Dat is nog altijd zijn ambitie. "Zeker, begin 2019 wil ik weer aan het werk. Op dit moment geniet ik van mijn rust en kijk ik veel voetbal. Ik al vaak gezegd dat het voor mij misschien goed is om niet in Engeland te blijven. Ik heb zo lang bij dezelfde club gewerkt, het zou raar voelen ergens anders heen te gaan", zegt de oud-coach van Arsenal.