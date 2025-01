Andere situatie voor De Boer: "Vier jaar geleden belde Liverpool"

Frank de Boer begon vorige week aan een nieuw trainersavontuur bij het Amerikaanse Atlanta United. Volgens zijn zaakwaarnemer Guido Albers is de oefenmeester niet bang om te falen, maar zit De Boer door de recente ontwikkelingen wel in een andere situatie. "Vier jaar geleden belden clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur."

Albers, die zijn cliënt vorige week een vierjarig contract zag tekenen in de Verenigde Staten, geeft tegenover Voetbal International tekst en uitleg over de overstap naar Atlanta. Een opvallende keuze, die niet uit luxe geboren is. "Vier jaar geleden belden clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur. Dat is nu inderdaad wel even anders, maar Frank is gewoon een goede trainer en zal zijn plekje altijd vinden."

De Boer kreeg na zijn korte en onsuccesvolle dienstverbanden bij Internazionale en Crystal Palace en vanwege zijn spelopvatting bij Ajax geregeld kritiek, maar dat 'slaat nergens op' volgens Albers. "De Boer heeft bij Ajax de echte Ajax-filosofie teruggebracht."

In de Verenigde Staten wordt De Boer overigens geflankeerd door Orlando Trustfull en Bob de Klerk. Zij gaan deel uitmaken van de technische staf van de Nederlander.