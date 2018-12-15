'Briefje Koeman' onder veilinghamer voor Johan Cruyff Foundation

Het inmiddels beroemde briefje van bondscoach Ronald Koeman dat werd gebruikt tijdens de interland tegen Duitsland in de Nations League, gaat onder de veilinghamer. Het relikwie is geschonken aan de Johan Cruyff Foundation, waarvan de bondscoach ambassadeur is, en die stichting krijgt dan ook de opbrengst van de veiling.

Het geld wordt binnen de organisatie gebruikt voor een Cruyff Court en een Child Care Centre in Zuid-Afrika. Volgende week wordt het verkocht aan de hoogst de opbiedende. Koeman gebruikte het briefje, op voorspraak van assistent Dwight Lodeweges, om aan te geven dat centrumverdediger Virgil van Dijk mee naar voren moest. De captain van Oranje maakte uiteindelijk de 2-2 waarna Nederland naar de finaleronde van de Nations League ging.

Via heel wat omzwervingen, zo stond onder andere analist Rafael van der Vaart met het briefje in de handen, is het dus eigendom gewonden van de Johan Cruyff Foundation, waarmee het in elk geval een goed doel krijgt.