Live voetbal

'Briefje Koeman' onder veilinghamer voor Johan Cruyff Foundation

'Briefje Koeman' onder veilinghamer voor Johan Cruyff Foundation
0 reacties
Nathan Sprey
15 december 2018, 00:01

Het inmiddels beroemde briefje van bondscoach Ronald Koeman dat werd gebruikt tijdens de interland tegen Duitsland in de Nations League, gaat onder de veilinghamer. Het relikwie is geschonken aan de Johan Cruyff Foundation, waarvan de bondscoach ambassadeur is, en die stichting krijgt dan ook de opbrengst van de veiling.

Het geld wordt binnen de organisatie gebruikt voor een Cruyff Court en een Child Care Centre in Zuid-Afrika. Volgende week wordt het verkocht aan de hoogst de opbiedende. Koeman gebruikte het briefje, op voorspraak van assistent Dwight Lodeweges, om aan te geven dat centrumverdediger Virgil van Dijk mee naar voren moest. De captain van Oranje maakte uiteindelijk de 2-2 waarna Nederland naar de finaleronde van de Nations League ging.

Via heel wat omzwervingen, zo stond onder andere analist Rafael van der Vaart met het briefje in de handen, is het dus eigendom gewonden van de Johan Cruyff Foundation, waarmee het in elk geval een goed doel krijgt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 17:15
  • Gisteren, 17:15
Memphis Depay bij Corinthians

Depay krijgt na recordavond met Oranje flinke domper te verwerken

  • Gisteren, 08:19
  • Gisteren, 08:19
Ronald Koeman

Niet Ronald Koeman, maar De Kuip heeft het Nederlands elftal punten gekost

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel