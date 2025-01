'Griekse aanvaller naar Tilburg; Willem II zoekt nog vervanger Sol'

Willem II lijkt donderdag zoals verwacht de twintigjarige aanvaller te presenteren. De jonge Griek was gisteren (woensdag) al in Tilburg en wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Olympiakos. De Tilburgers hebben ook een optie tot koop bedongen op het talent.

De buitenspeler is volgens het Brabants Dagblad niet de beoogde opvolger voor de gisteren definitief verkaste Fran Sol. De Spanjaard vertrok voor meer dan drie miljoen euro naar Dinamo Kiev en naar zijn vervanger is de Eredivisionist nog druk op zoek.

Van Vrousai wordt verwacht dat hij de toekomstige spits van bruikbare ballen gaat voorzien. In het eerste half jaar van dit seizoen speelde hij zes wedstrijden voor Olympiakos, waarvan twee in de Europa League. Ook in Duitsland heeft Willem II een Griekse versterking gevonden. Vangelis Pavlidis (20) wordt tot het eind van dit seizoen gehuurd van Bochum.