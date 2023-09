Oekraïne verslaat Zuid-Korea in finale van WK onder 20

Oekraïne heeft voor het eerst in haar geschiedenis het WK voor spelers onder 20 jaar gewonnen. De selectie van coach Oleksandr Petrakov was zaterdag in de finale in het Poolse Lodz met 3-1 te sterk voor Zuid-Korea.

Met Oekraïne en Zuid-Korea kende de mondiale titelstrijd in Polen twee verrassende finalisten. De Oekraïners waren tot dusver nooit verder gekomen dan de achtste finales (2001, 2005 en 2015). Wel kroonde de Sovjet-Unie, waartoe Oekraïne behoorde, zich in 1977 tot wereldkampioen. Zuid-Korea is wel eens als vierde geëindigd, maar dat was alweer in 1983.

In de eindstrijd tegen Oekraïne kwamen de Zuid-Koreanen al vroeg op voorsprong: Lee Kang-In benutte in de vijfde minuut een strafschop. De Oekraïners keerden echter aan de hand van Vladyslav Supriaha het tij. De speler van Dinamo Kiev maakte in de 34ste minuut gelijk en was zeven minuten na rust ook verantwoordelijk voor de 2-1. Het bleef daarna lang spannend, maar in de slotfase zorgde Heorhii Tsitaishvili met de 3-1 voor de definitieve beslissing.

Oekraïne volgt Engeland op als wereldkampioen voetbal onder 20. De Engelsen wisten zich voor deze editie niet te kwalificeren, net als onder meer Nederland.