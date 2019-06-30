Van de Sanden op de wip bij Oranje: "Ze heeft het moeilijk"

Ook tegen Italië wist zaterdag niet te imponeren bij de Oranje Leeuwinnen. De rechtsbuiten viel uit de toon en werd tien minuten na rust vervangen door Lineth Beerensteun. Bondscoach Sarina Wiegman wil nog niet prijsgeven wie er tegen Zweden zal starten.

Tegenover de NOS gaat de keuzevrouw in op het spel van de rechtsbuiten tegen Italië. "Ik vind dat ze het moeilijk heeft. Shanice heeft bewezen, recentelijk ook (met twee assists in de Champions League-finale, red.), dat ze geweldige assists kan geven en goals kan maken. Nu heeft ze daar moeite mee, het rendement is lager."

Wiegman weet dat er dreiging uitgaat van de rechtsbuiten, maar dat het allemaal niet overhoudt. Wie er in de halve finale tegen Zweden zal starten, wil ze nog niet zeggen. "We weten dat ze die momentenvoetballer is, ze is heel gevaarlijk in de diepte. We hebben met haar gesproken, zoals we met alle spelers doen, en gaan evalueren en kijken wat we tegen Zweden nodig hebben."

Woensdag wordt de halve finale gespeeld.