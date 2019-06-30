Live voetbal

Van de Sanden op de wip bij Oranje: "Ze heeft het moeilijk"

Van de Sanden op de wip bij Oranje: "Ze heeft het moeilijk"
0 reacties
Remco
30 juni 2019, 14:32

Ook tegen Italië wist Shanice van de Sanden zaterdag niet te imponeren bij de Oranje Leeuwinnen. De rechtsbuiten viel uit de toon en werd tien minuten na rust vervangen door Lineth Beerensteun. Bondscoach Sarina Wiegman wil nog niet prijsgeven wie er tegen Zweden zal starten.

Tegenover de NOS gaat de keuzevrouw in op het spel van de rechtsbuiten tegen Italië. "Ik vind dat ze het moeilijk heeft. Shanice heeft bewezen, recentelijk ook (met twee assists in de Champions League-finale, red.), dat ze geweldige assists kan geven en goals kan maken. Nu heeft ze daar moeite mee, het rendement is lager."

Wiegman weet dat er dreiging uitgaat van de rechtsbuiten, maar dat het allemaal niet overhoudt. Wie er in de halve finale tegen Zweden zal starten, wil ze nog niet zeggen. "We weten dat ze die momentenvoetballer is, ze is heel gevaarlijk in de diepte. We hebben met haar gesproken, zoals we met alle spelers doen, en gaan evalueren en kijken wat we tegen Zweden nodig hebben."

Woensdag wordt de halve finale gespeeld.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Italië - Nederland

0 - 2
Gespeeld op 29 jun. 2019
Competitie: Vrouwen WK
Seizoen: 2019 France

Meer info

Shanice van de Sanden

Shanice van de Sanden
Leeftijd: 32 jaar (2 okt. 1992)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Liverpool
10
1
2022/2023
Liverpool
14
1
2021/2022
Wolfsburg
10
2
2021/2022
Wolfsburg II
5
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel