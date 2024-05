NAC slaat mooie slag met komst van goaltjesdief Dogan

NAC Breda heeft zich maandagavond verzekerd van de diensten van . De 25-jarige aanvaller komt over van TOP Oss, waar hij vorig seizoen een revelatie was in de Eerste Divisie. De aanvaller heeft voor twee jaar getekend in Breda, met een optie op een extra seizoen.

NAC heeft geen transfersom op tafel gelegd, aangezien Dogan transfervrij overstapt. Dogan speelde sinds 2017 voor Oss, waar hij afgelopen seizoen definitief doorbrak. Hij scoorde liefst 21 keer in de Eerste Divisie en leverde daarnaast 5 assists af. Dogan speelde in het verleden ook voor Sparta Rotterdam.

Technisch directeur Tom van den Abbeele is blij met de komst van Dogan. "Huseyin is met zijn persoonlijkheid en voetbaltechnische kwaliteiten absoluut een versterking voor onze selectie", zegt de beleidsbepaler. "Hij stond hoog op ons lijstje en we zijn dan ook erg blij dat hij, ondanks interesse van andere clubs, voor ons heeft gekozen. In zijn carrière heeft hij wonderbaarlijk al op bijna iedere positie gespeeld - verdediging, middenveld en aanval – maar wij halen hem in huis vanwege zijn scorend vermogen, waarmee hij het afgelopen seizoen bij TOP Oss indruk heeft gemaakt. Wij zijn daarnaast ook onder de indruk van zijn sterke wil om te slagen, die hij van huis uit mee heeft gekregen. Dat in combinatie met zijn open en warme karakter, maakt dat hij in onze ogen past bij de club."

Het duurde even, maar de transfer is nu helemaal rond. Daar is Dogan blij mee. "NAC is een mooie club, ik ben blij dat ik hier ben. Het contact begon een aantal weken geleden en ik was direct overtuigd van de club. Dan moet alles nog wel kloppen, maar gelukkig is dat nu het geval. Vorig seizoen was voor mij een topseizoen, maar ik hoop het bij NAC nog beter te doen."