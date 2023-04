Koster blij met strijd van Willem II: "Echte teamprestatie"

Willem II boekte zaterdag aan de hand van Mats Köhlert een zwaarbevochten zege op FC Emmen (2-1). Coach Adrie Koster is blij met het Duitse goudhaantje, dat twee keer scoorde, maar spreekt vooral van een teamprestatie.

"Hij is een schitterende voetballer. Deze goals waren om in te lijsten, schitterende acties op snelheid", aldus Koster bij FOX Sports over Köhlert, om daarna zijn hele ploeg te complimenteren. "Ik ben het meest tevreden over de strijd van het elftal. Ze werken keihard en ik vind dit echt een teamprestatie. Voetballend moet het nog veel beter, want we zijn nog veel te slordig. Daar werken we keihard aan."

Met negen punten uit vier wedstrijden staat Willem II bovenaan in de Eredivisie, al heeft een aantal concurrenten nog een duel tegoed. "Wie dit had verwacht? Wij niet", reageerde Koster op de koppositie. "Maar in het voetbal is alles mogelijk. We hebben de punten gepakt tegen ploegen waartegen we ze ook moesten pakken om weg te blijven van de onderste plaatsen. Dat is heel belangrijk."

Ondanks de goede start van het seizoen hoopt Willem II nog op versterkingen voor het sluiten van de transfermarkt. "Dat is ook nodig, want de basis is niet zo breed", besloot Koster.