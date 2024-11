Manchester United schrapt trainingskamp in Midden-Oosten

Manchester United gaat begin februari niet meer op trainingskamp naar het Midden-Oosten. De club maakt zich zorgen om de veiligheidssituatie en heeft daarom besloten om af te zien van een verblijf in die regio. Als alternatief zoeken The Red Devils een locatie in Europa.

United hoeft in de periode van 2 tot en met 16 februari geen competitiewedstrijd te spelen en was daarom net als de voorgaande jaren van plan om zich in het Midden-Oosten verder voor te bereiden op het restant van het seizoen. Maar door de onveilige situatie in die landen is hier alsnog van af gezien. "Sommige zaken zijn nou eenmaal belangrijker dan voetbal. We hebben voor het trainingskamp gekeken naar locaties in het Midden-Oosten, maar dat gaat niet meer door. Ik weet nog niet wat we precies gaan doen, maar we blijven in Europa", sprak trainer tegenover de Engelse media.

Het is al enige weken onrustig in het Midden-Oosten nadat de Verenigde Staten een Iraanse legergeneraal hadden gedood bij een luchtaanval. Iran stuurde hierna raketten op Amerikaanse doelen in Irak, terwijl er vorige week nog een Oekraïens vliegtuig uit de lucht werd geschoten.

Ajax en PSV gingen deze maand wel gewoon op trainingskamp in dit gebied. Beide Eredivisieclubs verbleven in Qatar en moesten hun reisschema aanpassen vanwege een onveilig luchtruim boven Irak en Iran. Ajax-speler Sergiño Dest ging [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/361784/dest-verlaat-trainingskamp-ajax-hij-voelde-zich-niet-comfortabel/,_blank,eerder naar huis,] omdat hij zich als Amerikaan niet veilig voelde in de oliestaat. Ook het nationale elftal van de Verenigde Staten besloot om een trip naar de Verenigde Arabische Emiraten te annuleren.