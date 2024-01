Boschker: "Periode bij Twente zal ogen Lang geopend hebben"

Sander Boschker maakte als keeperstrainer van FC Twente aanvaller Noa Lang afgelopen periode van dichtbij mee. De voormalig doelman zag dat Twente de buitenspeler in de winterstop huurde van Ajax en is positief over de jonge Ajacied, al beseft hij dat er nog een lange weg te gaan is.

Volgens Boschker, die zelf ook een jaartje bij Ajax speelde, was het goed voor Lang dat hij aan de slag ging in Enschede. "Het kan wel eens goed zijn dat je in een andere omgeving en een ander milieu terechtkomt. Dan besef je waar je vandaan komt. Bij Ajax is alles goed en top geregeld. Bij Twente is dat toch minder", zegt de keeperstrainer tegen Ajax Showtime.

Lang knokte zich snel in de basis bij Twente en scoorde één keer voor de club. "Noa kwam bij Twente als enige winterse versterking binnen. We hebben allemaal bij Ajax gezien hoe hij kan voetballen. Dan kom je al anders binnen. In dit geval heel positief. Natuurlijk is het een mannetje, maar met veel respect, dat zijn de meeste jeugdspelers bij Ajax. Het is ook niet makkelijk om je staande te houden bij Ajax."

Hoewel Lang komend seizoen niet meer bij Twente speelt, zal Boschker zijn ontwikkeling volgen. "Noa zal volgend seizoen voor het hoogst haalbare willen gaan. Hij zal meer gaan beseffen dat hij hard moet gaan werken om daar te komen waar hij wil zijn: Ajax 1. Deze periode zal zijn ogen geopend hebben. Of het hem daadwerkelijk lukt en of hij het daadwerkelijk gaat doen, dat ligt natuurlijk aan hem. Hij is nog jong. En jonge spelers hebben altijd veel te leren op mentaal vlak. In het eerste jaar, als alles mee zit, is er geen probleem. Dan gaan ze mee in de flow, maar als er tegenslagen komen, dan is het mentale gedeelte wel heel erg belangrijk."