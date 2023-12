Spoorboekje: Transferweekje en Wit-Russische koploper in actie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 2 mei.

Specials

Transferweekje

Terwijl de wereld in de ban is van het coronavirus, draait op de achtergrond de geruchtenmachine verder. Er wordt alweer druk gespeculeerd over transfers die in de zomer kunnen plaatsvinden. Welke transfers zitten allemaal in het vat? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland. Onder andere aandacht voor VVV-Venlo, Ajax en NEC.

Wedstrijden

Dinamo Minsk – Slutsk (17.00 uur)

Had u ooit gehoord van de club Slutsk? Daar kan op korte termijn verandering in komen, aangezien de ploeg na zes speelrondes bovenaan staat in de Wit-Russische competitie. Opponent Dinamo Minsk, een van de reguliere topploegen die momenteel in de middenmoot staat, is een mooie test voor de verrassende koploper. Want corona of niet: gevoetbald wordt er in Wit-Rusland.

Voetbal op tv

11.30 uur: Inside Serie A, Ziggo Sport, programma over de Serie A

21.45 uur: De Zolder van El Sierd, Ziggo Sport, La Liga-programma van Sierd de Vos