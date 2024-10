Drie clubs uit Europese toernooien gezet vanwege coronagevallen

Voor drie clubs is het Europese seizoen nu alweer voorbij. Zondagavond werd de Champions League-finale van het afgelopen seizoen gespeeld en ondertussen hebben drie clubs vernomen dat hun campagne in het voetbaljaar 2020/2021 alweer ten einde is.

Het gaat om Slovan Bratislava uit Slowakije en Drita en FC Prishtina uit Kosovo. Slovan kon twee keer niet aantreden tegen Kl Klaksvik uit de Faeröer vanwege coronabesmettingen. Het avontuur was zodoende snel voorbij, aangezien de UEFA die club een reglementaire 3-0 nederlaag heeft opgelegd. Dat duel werd gespeeld in de eerste voorronde van de Europa League.

Ook voor Prishtina is het doek al gevallen in de eerste ronde van het toernooi. De wedstrijd tegen Lincoln Red Imps uit Gibraltar kon geen doorgang vinden door meerdere besmettingen in de selectie. Ook die club werd met een 3-0 nederlaag uit het toernooi gezet. Hetzelfde overkwam Drita al in de eerste ronde van de Champions League. Door twee besmettingen in het team zette de UEFA de ploeg uit het toernooi. De bond hanteert een streng beleid wat betreft positieve tests in de teams.