ADO Den Haag meldt volgend coronageval in Eredivisie

Voor de tweede keer deze voorbereiding meldt ADO Den Haag een coronageval. In aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Almere City deed ADO een testronde. Ondanks één positief resultaat, kan het oefenduel volgens het KNVB-protocol en na overleg met Almere gewoon doorgaan.

'De speler in kwestie is per direct in thuisquarantaine gegaan en wordt logischerwijs buiten de wedstrijdselectie en de groepstrainingen gelaten. In lijn met de protocollen wordt de situatie van hem continu gemonitord', communiceert ADO via de officiële kanalen. Aan het begin van de voorbereiding trof het coronavirus de selectie van ADO ook al.

Binnen de Eredivisie is dit het derde coronageval van deze zaterdag. Willem II zag het oefenduel van zaterdagmiddag met IJsselmeervogels in rook opgaan, omdat COVID-19 de Tilburgse selectie is binnengeslopen. [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/370811/feyenoord-meldt-positieve-coronatest-binnen-selectie/,_blank,Ook Feyenoord] meldde een positieve test, maar heeft dat geen consequenties voor de oefenwedstrijd van zondag tegen Sparta.