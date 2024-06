Vilhena test positief en verlaat Oranje-kamp, geen vervanger

heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal dinsdag per direct verlaten. De middenvelder van FK Krasnodar heeft een positieve coronatest afgelegd en is daarom teruggekeerd naar huis. Hoewel hij momenteel klachtenvrij is, gaat hij volgens de richtlijnen van het RIVM direct in zelfquarantaine. Het is nog onbekend of er een vervanger opgeroepen wordt.

In elk geval is die vervanger nog niet bekend gemaakt door De Boer, die Vilhena voor het eerst sinds een langere periode weer eens bij de selectie van Oranje had genomen. 'Vooralsnog wordt de selectie niet aangevuld waardoor deze uit 23 spelers bestaat', schrijft de Nederlandse voetbalbond, waardoor het niet uitgesloten is dat er alsnog een middenvelder naar Zeist wordt gehaald. Kevin Strootman is een van de middenvelders die uit de voorselectie is afgevallen, nadat hij de laatste jaren vrijwel altijd werd opgeroepen.

Vilhena zat er de laatste jaren juist niet bij, ditmaal had De Boer de vijftienvoudig international van Oranje er wel weer eens bijgenomen. In september 2019 zat hij voor het laatst bij de selectie, destijds nog onder bondscoach Ronald Koeman. In 2018 maakte hij de laatste minuten als international: in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2) viel de voormalig Feyenoorder een half uur in.

'Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest', schrijft de KNVB in het statement. Eerder meldden Jasper Cillessen (Valencia), Justin Bijlow (Feyenoord) en Mo Ihattaren (PSV) zich al af bij het Nederlands elftal, al had dat dan weer niks met corona te maken.