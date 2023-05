Dramatisch Feyenoord na kansloze nederlaag klaar in Europa

Na AZ is donderdagavond ook voor Feyenoord het doek gevallen in Europa. De Rotterdammers verloren in het allesbepalende, laatste groepsduel met 1-0 bij het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Feyenoord kreeg voor rust in de persoon van Jens Toornstra een goede kans, maar maakte verder geen moment aanspraak op een zege en daarmee Europese overwintering.

De openingsfase was vooral aftastend. Het meeste balbezit was voor de thuisploeg, dat na een kleine tien minuten ook voor het eerst gevaarlijk werd. Aanvaller Dario Vizinger kreeg de bal ineens voor de voeten, maar diens diagonale schot werd zonder al te veel moeite gepakt door Nick Marsman. Daarna gebeurde er weinig verheffends op het matige Oostenrijkse veld. De gevallen sneeuw van de afgelopen dagen was vakkundig verwijderd, maar liet zijn sporen desondanks na: het was amper bespeelbaar.

Voor rust gebeurde er verder weinig spraakmakends. Dick Advocaat besloot in de rust niet te wisselen en met dezelfde elf creëerde Feyenoord ook na rust bijzonder weinig. Het taaie Wolfsberger vond het allemaal wel prima en liet Feyenoord het spel maken, maar de Rotterdammers slaagden daar niet in. In de tegenaanval was het na een klein uur invaller Eliel Peretz die een schotkans kreeg, maar de bal hard de tribunes inschoot.

Pas twintig minuten voor tijd besloot Advocaat dan toch in te grijpen en maakte Luis Sinisterra zijn rentree. Vanaf dat moment drong Feyenoord wel meer aan, maar was de beste kans in eerste instantie opnieuw voor de thuisploeg. Ditmaal was het rechtsback Michael Novak die op mocht stomen in een van de spaarzame tegenaanvallen, maar ook diens schot liet te wensen over.

Feyenoord probeerde het voorts nog wel via Steven Berghuis en invaller Joao Teixeira, maar hun schoten waren simpelweg niet gevaarlijk genoeg. Aanvoerder Michael Liendl was namens de thuisploeg nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn schot ging net naast. In de absolute slotfase kregen Sinisterra en Nicolai Jørgensen nog mogelijkheden, maar ook zij kwamen niet te scoren. Daarmee viel het doek voor de Rotterdammers definitief en kan de Kuipclub zich nu, net zoals AZ, focussen op de competitie en het bekertoernooi. En dat beide clubs zijn uitgeschakeld, was toch wel een forse domper voor het Nederlandse voetbal.

Opstelling en beoordelingen*

Feyenoord: Nick Marsman 6.5; Tyrell Malacia 5.5 (79. Naoufal Bannis -), Marcos Sensi 5.5, Uros Spajic 4.5 (71. Joao Teixeira -), Lutsharel Geertruida 6; Orkun Kökcü 3.5, Jens Toornstra 5, Mark Diemers 5; Nicolai Jørgensen 4, Bryan Linssen 5 (71. Luis Sinisterra -), Steven Berghuis 4.5

Man of the match: Nick Marsman

*: Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.