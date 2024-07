Spoorboekje: Messi tegen Ronaldo, Kluivert vs. Van de Beek

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 8 december.

Wedstrijden

FC Barcelona – Juventus (21.00 uur)

Behalve de koppositie staat er niets meer op het spel bij deze Champions League-wedstrijd. Zowel Ronald Koeman als Andrea Pirlo kan een goede wedstrijd echter wel gebruiken, want niet alleen de Nederlander heeft het moeilijk, ook Pirlo kent nog geen geweldige start va zijn periode in Turijn. Als er kans is om te rouleren, zullen ze dat beide echter ook niet laten. Dus of Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo nu wél uitkomt...

RB Leipzig – Manchester United (21.00 uur)

Een gelijkspel tegen RB Leipzig is voor Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer genoeg voor behalen van de achtste finale van de Champions League, bij een nederlaag is het echter definitief uitgeschakeld in het miljardenbal – zelfs als ook PSG onverhoopt verliest. Er ligt dus genoeg druk op de wedstrijd, waarbij Fred (geschorst) en Edinson Cavani en Anthony Martial (blessures) ontbreken.

SS Lazio – Club Brugge (18.55 uur)

Als Ruud Vormer en Noa Lang vanavond winnen op bezoek bij SS Lazio, dan overwintert Club Brugge in de Champions League. Met zeven punten is de achterstand op de Italiaanse club slechts twee punten, maar daardoor is een zege wel nodig. Door een negatief onderling resultaat met Borussia Dortmund is de koppositie onhaalbaar, maar daar had op voorhand helemaal niemand op gerekend.

Voetbal op tv

18.55 uur: Zenit Sint-Petersburg – Dortmund, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de CL

18.55 uur: SS Lazio – Club Brugge, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: FC Barcelona – Juventus, SBS 6, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: RB Leipzig – Manchester United, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in Champions League

21.00 uur: Dinamo Kiev – Fenercváros, Ziggo Sport Docu, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: Paris Saint-Germain – Istanbul BB, Ziggo Sport Golf, live verslag van het duel in de Champions League