'AC Milan trekt Mandzukic aan als stand-in Ibrahimovic'

AC Milan staat op het punt de transfervrije Mario Mandzukic vast te leggen. Volgens Italiaanse media is de koploper van de Serie A in grote lijnen akkoord met de 34-jarige Kroatische spits. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, zet hij dinsdag zijn handtekening onder het contract.

De club en speler moeten alleen nog overeenkomst bereiken over de contractduur. Er liggen twee opties: een contract voor een half jaar met een optie voor een extra seizoen of een overeenkomst voor achttien maanden. Bij de club uit Milaan zal Mandzukic voornamelijk fungeren als stand-in van eerste spits Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic zit sinds zijn vertrek bij Al-Duhail uit Qatar afgelopen zomer zonder club. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in maart vorig jaar, waardoor het nog maar de vraag is hoe fit de spits is. AC Milan wordt zijn tweede club in Italië, na Juventus. In het verleden speelde Mandzukic ook voor onder meer Bayern München en Atlético Madrid.