Gibraltar klaar voor Oranje: "Gooien passie en trots in de strijd"

Frank de Boer heeft als doelstelling om met minimaal vijf doelpunten verschil te winnen van Gibraltar, maar de voetbaldwerg is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Het land is de laatste jaren steeds competitiever geworden.

Gibraltar doet pas enkele jaren mee als zelfstandig land. Pas in 2013 werd het erkend door de UEFA en drie jaar later door de FIFA. Inmiddels staat het land op de 195ste plaats op de FIFA-ranking. "Onze bond is in 1895 opgericht. Als een van de oudste ter wereld. Maar we werden altijd om politieke redenen uitgesloten. En toen het zover was, voelde dat als een enorme overwinning", vertelt secretaris-generaal Julio César Ribas aan NRC. "Voetbal zit nu eenmaal diepgeworteld in de cultuur van Gibraltar."

Op Gibraltar wonen 32.000 mensen, die inmiddels allemaal al gevaccineerd zijn. Ook de spelers zijn dus allemaal immuun tegen corona. Dinsdag zijn er 600 fans aanwezig bij de WK-kwalificatiewedstrijd zijn. "Spelen tegen Nederland is voor ons heel speciaal. Iedereen wil daarbij zijn", vertelt Robba. Hij weet dat een monsterscore het laatste is waar Gibraltar op zit te wachten.

Op 31 augustus 2017 ging het wel mis, toen België met 9-0 te sterk was. "Op die dag stonden we niet met de juiste instelling op het veld", zegt Robba. "We zijn nu al weer een stuk verder. De tijd dat spelers vooraf selfies maakten of er al over nadachten met wie ze shirtje wilden ruilen, ligt achter ons. We gooien onze passie en trots in de strijd. Niemand moet het leuk vinden om tegen ons te moeten spelen."