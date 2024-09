Van Gaal kan weer de hoofdrol grijpen tijdens persconferentie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 6 september.

Nieuws

Persconferentie Louis van Gaal

Het is altijd feest tijdens de persconferenties van bondscoach Louis van Gaal. De keuzeheer is tijdens de perspraatjes in grootse vorm en grijpt meestal de hoofdrol. Wat tovert LvG ditmaal weer uit de hoge hoed, als er gesproken wordt over het cruciale duel met Turkije in de WK-kwalificatiereeks.

Argentinië - Brazilië voortgezet

De absolute topper in de WK-kwalificatiereeks ging het zondagavond mis. De reden daarvoor was dat er vier Premier League-spelers meededen bij Argentinië, terwijl de Braziliaanse regelgeving voorschrijft dat spelers uit Engeland eerst veertien dagen in quarantaine moesten. De overheid greep in en het duel werd definitief uitgesteld. Wat gaat er mee gebeuren en komt er duidelijkheid over vandaag?

Wedstrijden

Ivoorkust - Kameroen (21.00 uur)

Sébastien Haller slaagde er afgelopen week ook bij de nationale ploeg van Ivoorkust niet in om indruk te maken. Met zijn land verspeelde de Ajax-spits dure punten tegen Mozambique (0-0). Tijd voor revanche voor Haller en PSV-landgenoot Ibrahim Sangaré, die Kameroen ontvangen. Het Midden-Afrikaanse land moet het nog stellen zonder André Onana, die een dopingschorsing uitzit.

Voetbal op tv

13.30 uur: Persconferentie Louis van Gaal, ESPN, live verslag van de persconferentie

20.30 uur: Veronica Inside, Veronica, voetbalpraatprogramma