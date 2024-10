Sneijder wijst uitblinker aan en heeft kritische noot over Ajax

Na een overtuigende eerste helft heeft Ajax de kleedkamer opgezocht met een 2-0 voorsprong. In een kolkende Johan Cruijff ArenA lieten de Amsterdammers het na om al in de eerste 45 minuten af te rekenen met het magere Borussia Dortmund. In de rust van de wedstrijd waren Jan Boskamp en Wesley Sneijder lyrisch over de eerste helft van de Amsterdammers.

Boskamp geniet volop van het optreden van Ajax. "Ze spelen zo enorm goed", aldus de analyticus bij RTL 7. "Iedereen is in beweging. Met die eigen goal van Marco Reus dwing je ook een beetje geluk af. Ze spelen zo enorm goed voetbal. Ze hadden er nog wel twee of drie meer in kunnen schieten."

Daar sluit Wesley Sneijder zich bij aan. "Het enige kritische punt is dat het niet al 5-0 staalt. Heel Ajax speelt top, het is echt genieten." De voormalig topmiddenvelder licht er tijdens de rust één uitblinker uit. " is de beste man van het veld. Die jongen versnelt het spel constant, duikt goed op tussen de linies. Hij speelt echt geweldig", vindt Sneijder.

Het duo had ook complimenten over voor , die in de slotfase van de eerste helft redding bracht en daarmee de 2-1 voorkwam. "Die bal pakt hij goed", vindt Sneijder. "Als het zo vlak voor rust 2-1 wordt, is het weer een wedstrijd. Dus dat doet hij geweldig."