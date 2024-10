Video: Martens imiteert Robben met zeldzaam hoogtepunt

Met een 0-2 overwinning op bezoek bij Wit Rusland deden de Oranje Leeuwinnen precies wat er van hen werd verwacht, maar sprankelen deed de ploeg van bondscoach Mark Parsons zelden. Alleen zorgde ervoor dat het publiek in Minsk even op kon veren. De aanvaller van FC Barcelona dribbelde naar binnen en krulde de bal Γ la Arjen Robben in de verre hoek.