PSV wilde 'blessurecomplot' voorkomen na besluit KNVB

PSV baalt van het besluit van de KNVB om de competitie voort te zetten zonder fans in het stadion. De Eindhovenaren accepteren de beslissing van de Nederlandse voetbalbond echter 'zonder morren'. Er is compensatie toegezegd vanuit de overheid en bovendien wilde de nummer twee van de Eredivisie geen schijn opwekken van belangenverstrengeling.

De wedstrijden naar januari verplaatsen was vanwege de openbare orde en veiligheid eigenlijk niet haalbaar en dus besloot de KNVB om geen gehoor te geven aan de oproep van de Nederlandse clubs. Het verplaatsen was voor PSV ook een voordeel geweest, omdat de selectie van Roger Schmidt momenteel met veel blessureleed kampt. Algemeen directeur Toon Gebrands benadrukt in het Eindhovens Dagblad echter dat dát geen enkele rol speelde in het standpunt van PSV richting de KNVB.

"Geen excuses. Onze coach en de bestuurders hebben dat ook nergens gemeld", vertelde Gerbrands, die na de beslissing door de overheid bevestigde compensatieregeling vanuit PSV's perspectief dan ook enigszins content is. "Dat was een paar dagen geleden niet het geval en we zijn blij dat wij daar nu onder vallen." De bestuurder gaf aan dat het een miljoenenrekening oplevert als het opnieuw minimaal drie thuiswedstrijden zonder supporters moest voetballen.

Lees ook: Gerbrands: "Je gooit elke wedstrijd een miljoen euro weg"

De verwachting is dat Ibrahim Sangaré komend weekend wel weer terugkeert bij de PSV-selectie. Cody Gakpo heeft na zijn trip naar Qatar de individuele training weer hervat, terwijl Ryan Thomas en Eran Zahavi normaliter het duel met Vitesse sowieso aan zich voor bij moeten laten gaan. Of dat ook geldt voor onder anderen Noni Madueke, Yorbe Vertessen, Jordan Teze en Davy Pröpper, is nog niet bekend.