‘Barcelona heeft de leiding en bepaalt waar geblesseerde Dest wordt geopereerd’

FC Barcelona zal bepalen hoe de revalidatie van eruit zal zien. De verdediger, die op huurbasis bij PSV speelt, maakte woensdagmiddag bekend dat hij zijn voorste kruisband had afgescheurd.

Hoe de toekomst van Dest eruit zal zien, is nog altijd niet zeker. De verdediger speelt dit seizoen op huurbasis bij PSV, waar hij veel indruk maakt. De Eindhovenaren hebben de optie om hem voor tien miljoen euro over te nemen, maar door de blessure van de Amerikaan hoopt de clubleiding hem voor een lager bedrag te kunnen strikken. Of hij daar zelf ook voor open staat, is niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat Dest Barcelona deze zomer mogelijk definitief achter zich laat, hebben de Catalanen het volgens Mundo Deportivo nog wel voor het zeggen wat betreft de revalidatie van de verdediger. De verwachting is dat Barça graag ziet dat Dest wordt geopereerd door Dr. Joan Carles Monllau. Hij heeft Gavi onlangs voor eenzelfde blessure behandeld en was ook in het verleden verantwoordelijk voor operaties bij de Catalanen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van een basisspeler te verlengen.