Al twee clubs belden zaakwaarnemer Eriksen: "Hij blijft voetballen"

De zaakwaarnemer van , de Nederlander Martin Schoots, is 'optimistisch' over een terugkeer van de Deense middenvelder als voetballer.

Schoots zegt dat in een korte reactie tegenover de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Hij en Eriksen zijn optimistisch. "Dat is er zeker. Ik kan jullie in ieder geval verzekeren dat Christian zal blijven voetballen. Twee clubs hebben me een paar weken geleden al gebeld voor hem."

In de Serie A is door medische regelgevingen in ieder geval geen plek meer voor de Deen, die door zijn hartstilstand op het EK nu met een defibrillator moet voetballen. Wie de twee clubs zijn die hebben gebeld naar Schoots, is niet bekend. De naam van Ajax zingt al een tijdje rond, de club waar Eriksen tussen 2008 en 2013 al voor uitkwam. Waarvan de laatste drie seizoenen in het eerste elftal. Maar daar vraagt de Italiaanse krant niet naar.

Lees ook: Inter-trainer Inzaghi baalt van noodgedwongen vertrek Eriksen

Internazionale – de club die Eriksen twee jaar geleden nog overnam van Tottenham Hotspur – ontbond vrijdag het contract met de spelmaker. De Deen had in Italië nog een contract tot de zomer van 2024, maar mag daar tot grote teleurstelling van zijn ex-club dus niet meer uitkomen.