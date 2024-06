FC Twente langer door met Ron Jans én Jan Streuer

FC Twente gaat langer door met Ron Jans. Het aflopende contract van de 63-jarige trainer is verlengd tot de zomer van 2023, zo maakt de nummer vier van de Eredivisie via de officiële kanalen bekend. Technisch directeur Jan Streuer blijft eveneens een jaar langer aan het roer bij de club uit Enschede.

Jans is sinds medio 2020 in dienst van Twente. Na de zomer begint hij aan zijn derde seizoen in Enschede. "Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken. We wilden de club weer perspectief bieden en daarin zijn we tot dusver geslaagd. Dit seizoen hebben we meer ervaring in de selectie en zie je de groei van het team", aldus de trainer. "Natuurlijk kan er nog genoeg beter, maar daar werken we ook aan. Voor dit seizoen liggen er nog mooie uitdagingen op ons te wachten. Er zit een heerlijke drive in de spelersgroep en het is mooi om te zien hoe de mix van ervaring en jong talent tot uiting komt. FC Twente is een prachtige club om trainer van te zijn, ik kijk uit naar een derde seizoen."

Streuer blijft eveneens tot halverwege 2023 aan bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. "Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente", vertelt hij. "Toen ik anderhalf jaar geleden bij FC Twente terugkeerde lag het niet in de verwachting zo lang te blijven, maar ik ga alweer mijn derde seizoen in. Het is fijn werken met de spelers en de staf en de mensen van de club. Ook dit seizoen laten we ons zien in de Eredivisie en daar verdienen Ron en zijn staf een groot compliment voor. We willen onze voetbalorganisatie blijven verbeteren en de lat ook daar hoger leggen. Dat er nu duidelijkheid is richting volgend jaar is goed. In deze periode ben je alweer bezig met het nieuwe seizoen en daar willen we ons goed op voorbereiden. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten."

Dat het technische duo langer blijft, stemt algemeen directeur Paul van der Kraan tevreden. "In de zomer van 2020 kwamen Jan en Ron bij FC Twente binnen op een moment dat het voetbalbedrijf opnieuw moest worden opgebouwd. Voor het werk dat zij tot dusver hebben verzet heeft de club veel waardering en verdienen zij alle credits. We willen ons in het voetbal blijven ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat dit in goede handen is bij Jan en Ron."