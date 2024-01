Keren Ibrahimovic en verhuurde De Jong terug naar Nederland?

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 31 maart.

Van den Brom gaat tegen degradatie vechten met nieuwe club

John van den Brom heeft een nieuwe club. De trainer werd eerder dit seizoen op straat gezet bij Genk na tegenvallende resultaten, maar lang hoefde hij dus niet thuis te zitten. De Nederlander gaat aan de slag in Saudi-Arabië bij Al-Taawon. Hij moet meteen aan de bak bij de ploeg, die tegen degradatie vecht.

Ten Hag populair bij Manchester United-fans: "Ik was verbijsterd"

Gary Neville merkt dat Manchester United-supporters heel positief zijn over Erik ten Hag. De trainer van Ajax wordt de laatste maanden gelinkt aan de Engelse club en heeft inmiddels het eerste gesprek met de beleidsbepalers achter de rug. De oud-voetballer van de club zou de komst van de Nederlander ook toejuichen.

Ibrahimovic fantaseert over Ajax-terugkeer: "Niet om te spelen"

Zlatan Ibrahimovic kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode bij Ajax. De aanvaller speelde tussen 2001 en 2004 in Amsterdam, wat het startsein was van een geweldige Europese carrière. De doelpuntenmaker is inmiddels veertig jaar en weet dat het einde van een prachtige loopbaan steeds dichterbij komt.

'Dubbele afwijzing voor De Jong: terugkeer naar Nederland lonkt'

De kans lijkt groot dat Luuk de Jong terugkeert naar Nederland. De aanvaller wordt momenteel door FC Barcelona gehuurd van Sevilla, maar beide clubs zien niets in een langere samenwerking met de kopsterke spits. Barça had een speciale clausule in het huurcontract, waarbij de 31-jarige De Jong voor nog een seizoen gehuurd kon worden, maar daar gaat de Catalaanse club geen gebruik van maken.

Premier League akkoord: City haalt jeugdvriend van Zinchenko

Manchester City heeft van de Premier League toestemming gekregen om Andrii Kravchuk mee te laten trainen. De Oekraïner stond onder contract in Rusland, maar besloot zijn verbintenis te verscheuren door de oorlog tussen beide landen. Nu krijgt hij de kans om in Manchester mee te trainen, waar zijn goede vriend Oleksandr Zinchenko onder contract staat. Ze speelden samen in de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk.