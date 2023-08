Lang krijgt steun na interview: 'Dit is toch beter dan nep zijn?'

Willem van Hanegem vindt dat we in Nederland niet zo heftig moeten reageren op de uitspraken van Noa Lang. De aanvaller van Club Brugge gaf onlangs een spraakmakend interview over zijn tijd in de Jupiler Pro League. Volgens De Kromme zei de Oranje-international echter weinig spannende dingen.

'Die gozer zegt echt wat hij denkt', schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. 'Daar vielen we deze week allemaal overheen, maar dit is toch altijd beter dan je maar verschuilen, indekken en nep zijn? Ik vond het allemaal niet zo vreselijk spannend wat die jongen zei, hoor. Kijk, je moet geen 23 Noa Langs bij je hebben op een eindronde, maar ééntje kan best.'

Lang lijkt na twee seizoenen in Brugge te gaan vertrekken. De aanvaller wordt in verband gebracht met een transfer naar AC Milan. In Het Laatste Nieuws deed hij onlangs een aantal aparte uitspraken. "Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt. Zo denk ik oprecht. Kinderen van zes, zeven jaar kennen Club Brugge nu. In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Dat was voor ik bij Club Brugge speelde niet zo. Geloof mij nu maar: België gaat me missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven."

'Hij legt de lat hoog, is overtuigd van zichzelf. Dan moet je ook presteren, anders krijg je de volle laag terug', zegt Van Hanegem over de houding van Lang. 'Maar als Lang straks presteert, dan vonden de mensen die er nu schande van spreken het opeens zo mooi dat hij lekker authentiek is. Kijk maar naar Steven Bergwijn. Die werd geschrapt uit de EK-selectie een jaar geleden en ik heb niemand gehoord die zei dat het absurd was.'