Feyenoord wéér de markt op: Senesi vertrekt naar Premier League

Feyenoord heeft definitief afscheid genomen van . De Argentijn, die drie seizoenen in De Kuip speelde, werd maandagmiddag officieel gepresenteerd door Bournemouth. Het is de derde Feyenoorder die deze zomer naar de Premier League vertrekt, waardoor de club zelf wederom de transfermarkt op zal moeten.

Dat Senesi zou vertrekken, was geen verrassing meer. De verdediger was al bezig met een overstap naar Bournemouth en miste de competitiestart van Feyenoord tegen Vitesse om zijn transfer rond te maken. Wat de Rotterdammers precies aan de deal overhouden, is niet bekend. De Telegraaf sprak eerder van een vast bedrag van 'meer dan vijftien miljoen euro', waar nog 'enkele aardige bonussen' bovenop komen. Daarbij zou de club ook een doorverkooppercentage bedongen hebben.

Senesi werd in september 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo. Hij werd hard afgerekend op zijn teleurstellende debuutwedstrijd tegen FC Emmen, maar herpakte zich en groeide uit tot basisspeler en sterkhouder. Naast zijn verdedigende bijdrage liet hij zich ook aanvallend geregeld gelden. Zo scoorde hij in 2020 tegen ADO Den Haag uit een fantastische omhaal, een goal die uiteindelijk tot Doelpunt van het Jaar in de Eredivisie werd verkozen. Afgelopen seizoen beleefde Senesi zijn hoogtepunt als Feyenoorder met het bereiken van de finale van de Conference League.

Transfers Feyenoord

Na het vertrek van Senesi moet Feyenoord - dat toch al nog niet klaar was op de transfermarkt - op zoek naar een vervanger. Afgelopen zondag vormden Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Jacob Rasmussen en Marcus Pedersen de defensie, maar zaten er geen eerste elftal-verdedigers op de bank. Met Luis Sinisterra, Tyrell Malacia, Bryan Linssen, Guus Til, Cyriel Dessers en Reiss Nelson verloor Feyenoord deze zomer sowieso al veel basisspelers. Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni, Javairo Dilrosun, Oussama Idrissi, Sebastian Szymanski, Quinten Timber, Rasmussen en Santiago Gimenez kwamen daar al voor terug.