Schreuder en Ajax-spelers reageren op historische vernedering

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 4 oktober.

Oorwassing van jewelste: Napoli speelt Ajax naar de slachtbank

In eigen huis heeft Ajax met een 1-6 nederlaag Napoli een historische verliespartij geleden. Nog nooit eerder kregen de Amsterdammers zoveel tegendoelpunten in een Europees duel. De ploeg van Alfred Schreuder kwam nog op voorsprong, maar maakte vervolgens geen schijn van kans tegen de Italianen. Nog voor rust stonden de thuisploeg met 1-3 achter. In de tweede helft werd het Napolitaanse doelpuntenaantal verdubbeld, en zag Dusan Tadic bovendien nog rood.

Ajax op Rapport: internationals zakken door het ijs, Tadic een 2

Wie na de vroege openingstreffer van Mohammed Kudus dacht dat het wel eens een mooie avond had kunnen worden voor Ajax, kwam nogal bedrogen uit. De ploeg van Alfred Schreuder werd door Napoli volledig op een hoopje gespeeld (1-6). De beoordelingen spreken voor zich.

Problemen voor Oranje-loos Barça; Inter deelt gevoelige tik uit

Internazionale heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in groep C van de Champions League. De ploeg die aan het kwakkelen is in de Serie A bewees in het miljardenbal dat het nog altijd kan winnen. FC Barcelona werd met een 1-0 nederlaag terug naar Catalonië gestuurd.

Schreuder: "Ajax-onwaardig, begrijp boosheid en teleurstelling"

Alfred Schreuder heeft zich in duidelijke bewoordingen geuit over de forse nederlaag die zijn Ajax in eigen huis leed tegen Napoli. "Dit was Ajax-onwaardig", besefte de trainer in gesprek met Ziggo Sport. Schreuder zag een sterkere tegenstander, maar was kritisch op het niveau dat zijn elftal haalde.

Pasveer reageert: "Zal morgen stevig over gesproken worden"

Remko Pasveer heeft tegenover Ziggo Sport ook zijn visie op de zware thuisnederlaag van Ajax tegen Napoli gegeven. De doelman beseft dat er snel iets drastisch moet veranderen bij de Amsterdammers.

FC Volendam-speler Wouter ontkent straffeiten, maar is geschorst

FC Volendam heeft Tayrell Wouter (20) met onmiddelijke ingang geschorst. De aanvaller heeft gesproken met zijn werkgever naar aanleiding van een incident in nachtclub Club Air in Amsterdam. Zelf ontkent hij weliswaar zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare handelingen, wel is er dus besloten om hem voorlopig uit dienst te stellen.

Wilfred Genee onthult opmerkelijk verhaal over Jasper Cillessen

Jasper Cillessen werd afgelopen weekend een 'naar mannetje' genoemd door Rafael van der Vaart. Wat er eventueel tussen de twee is voorgevallen, is niet duidelijk. Wilfred Genee heeft navraag gedaan en deelt aan tafel bij Veronica Offside een opmerkelijk verhaal dat hij heeft gehoord. "En, het schijnt dus, dat hij niet te genieten is als hij tweede keeper wordt. Dan kun je hem er niet bij hebben, want dan schijnt hij onbehandelbaar te zijn", voegt hij toe.