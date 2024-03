'Man United krijgt forse concurrentie in strijd om komst Gakpo'

Manchester United is nog niet bepaald zeker van de komst van Cody Gakpo. De revelatie van het WK voetbal staat al maanden in de belangstelling van de club van Erik ten Hag, maar heeft zich ook in de kijker van diverse andere clubs gespeeld. Gakpo staat hoog op de verlanglijst van andere clubs uit Engeland én Spanje.

Volgens de Daily Mirror krijgt Manchester United in de strijd om zijn handtekening forse concurrentie van Newcastle United en Real Madrid. Het ambitieuze Newcastle aast dit seizoen op het binnenhalen van jonge, talentvolle spelers en plukt daar vooralsnog de vruchten van: de steenrijke club staat momenteel op de verrassende derde plaats in de Premier League. Bij Newcastle zou Gakpo ploeggenoot worden van zijn landgenoot Sven Botman.

Ook Real Madrid ziet in Gakpo een versterking voor de toekomst. De 23-jarige aanvaller maakt al jaren furore in de Eredivisie, maar overtuigde alle scouts definitief tijdens het WK. Hoewel hij met het Nederlands elftal in de kwartfinale sneuvelde tegen Argentinië, was Gakpo een van de grote uitblinkers aan de kant van Oranje. Gakpo was in zijn eerste drie WK-duels driemaal trefzeker en hielp zijn ploeg daarmee naar groepswinst.

Gakpo lijkt zodoende bezig aan zijn laatste weken als contractspeler van PSV. Afgelopen zomer koos de aanvaller ervoor om PSV trouw te blijven, ondanks verregaande interesse van onder meer Manchester United en Southampton. Gakpo mag deze winter alleen voor een recordbedrag vertrekken uit Eindhoven. United wil volgens The Telegraph een bedrag van vijftig miljoen euro betalen voor de linksbuiten.

