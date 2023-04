Aïcha Marghadi haalt uit: 'Luister vriend, als jij je had gedragen...'

Aïcha Marghadi heeft woensdagavond bij Beau gereageerd op de recente televisie-optredens van Tom Egbers en Jack van Gelder, die onder vuur zijn komen te liggen door het onthullende artikel van de Volkskrant over misstanden op de werkvloer van NOS Sport. Egbers vocht tegen de tranen toen hij twee weken geleden aanschoof bij Khalid & Sophie, terwijl Van Gelder aan tafel bij HLF8 uithaalde naar de hoofdredactie van zijn voormalig werkgever.

Marghadi was in eerste instantie niet van plan haar verhaal op televisie te doen omdat ze vond dat haar bijdrage aan het artikel van de Volkskrant voldoende was. "Totdat ik twee gerenommeerde heren op televisie zag bij verschillende talkshows, waarin ze zich onderdompelden in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap, dat ik bij mezelf dacht: nu is het afgelopen", aldus Marghadi bij Beau.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Marghadi doen Egbers en Van Gelder alsof zij geen schuld hebben aan het onveilige werkklimaat op de sportvloer. "Die twee heren ontnemen mijn verhaal en dat van honderden andere mensen. Het is niet van jullie. Het is nooit van jullie geweest. Jullie zijn net als ik pionnen in een heel groot, giftig klimaat dat in stand wordt gehouden", zei Marghadi. Dat Van Gelder bij HLF8 met de beschuldigende vinger naar de oude hoofdredactie wees, beviel de presentatrice allerminst. "Dan denk ik: luister vriend, als jij je had gedragen, hadden we dit allemaal niet hoeven mee te maken."

Tijdens haar periode bij NOS Sport wilde Marghadi eerst Egbers vragen haar mentor te worden. Dat werd afgeraden door hoofdredacteur Maarten Nooter. "Hij zei: dat lijkt me geen goed idee, Tom heeft moeite met mooie vrouwen. Maar daar ben ik toch zelf bij, zei ik. Hij sloeg met zijn vuist op tafel: dit gaat niet gebeuren", beschreef Marghadi hoe het gesprek verliep.

Marghadi onthulde ook details over het telefoongesprek met Van Gelder. Zoals bekend zat hij in bad toen de presentatrice hem opbelde met de vraag haar mentor te worden. "Hij deelde details over hoe hij zijn hoofd aan het scheren was. Ik dacht: is dit niet te veel informatie? Ik probeerde de hele tijd dat bad weg te kijken", zei ze. Toen Van Gelder haar vervolgens vroeg om bij hem in bad te komen, ging er van alles door haar heen. "Ik wilde ad rem reageren, maar je weet niet wat je moet zeggen. Ik had al verhalen over Jack gehoord. Ik kon alleen maar zeggen: ik zie je op het werk."