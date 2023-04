Ajax-trainer Heitinga helder: 'We hebben een pittig programma, maar...'

Hoewel Ajax anderhalve week geleden een zeer pijnlijke nederlaag leed tegen Feyenoord en de achterstand op de koploper uit Rotterdam daardoor zes punten bedraagt, gooit John Heitinga de handdoek nog niet in de ring. De oefenmeester heeft vertrouwen in zijn groep, al staan er voor de Amsterdammers nog een paar pittige wedstrijden op het programma.

Heitinga nam het roer eind januari over van Alfred Schreuder. De laatstgenoemde beleefde een prima start in Amsterdam, maar na de eerste tegenslagen in de Eredivisie en de Champions League ging het van kwaad tot erger. Ajax wist zeven opeenvolgende competitieduels niet te winnen. Het gelijkspel tegen FC Volendam koste Schreuder uiteindelijk de kop. Onder diens opvolger Heitinga komt Ajax nog regelmatig moeizaam voor de dag, maar zijn de resultaten in ieder geval een stuk beter.

"Hier en daar moet je ook wat geluk hebben. Maar er zit genoeg kwaliteit in deze groep", vertelt Heitinga in gesprek met het clubkanaal. "We weten; als je wint, dan heb je een aantal sleutelfiguren nodig. Je hebt spelers die het verschil kunnen maken. Het is lekker als je achter elkaar kan blijven winnen. We zitten nu in een fase waarin we weer opnieuw moeten beginnen. We hebben nog een pittig programma, maar we zullen de hoop nooit opgeven."

Ajax hervat de competitie komende zondag met de lastige uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers verloren vorig jaar met 2-1 in Deventer en bleven eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA steken op een 1-1 gelijkspel. In het restant van dit seizoen treft Ajax ook nog onder anderen PSV (uit), AZ (thuis) en FC Twente (uit). Feyenoord heeft een op papier makkelijker programma, al kan de koploper de komende weken geen beroep doen op sterkhouder Lutsharel Geertruida.