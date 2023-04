Conte doorbreekt stilte met post op Instagram na vertrek bij Tottenham

Antonio Conte heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur. De trainer bedankt de supporters van de club en iedereen die zijn 'intense voetbalbeleving' deelde. Zondagavond werd duidelijk dat Conte per direct vertrekt bij de nummer vier van de Premier League.

"Voetbal is passie", schrijft Conte in een bericht op Instagram. "Ik wil graag iedereen grondig bedanken bij Spurs die mijn passie en mijn intense voetbalbeleving waardeerde en deelde. Ik denk in het bijzonder aan de supporters, die altijd hun steun en waardering lieten blijken. Ik zal nooit vergeten dat ze mijn naam scandeerden. Onze reis komt tot een einde. Ik wens jullie al het beste voor de toekomst. Antonio."

Conte beschikte over een contract dat in de zomer afliep, maar de samenwerking is dus al eerder beëindigd. Hij was sinds november 2021 werkzaam in Londen en was toen de opvolger van de ontslagen Nuno Espírito Santo. Hij debuteerde met een 3-2 zege op Vitesse in de Conference League en loodste Tottenham uiteindelijk naar een vierde plek.

Zijn eerste volledige seizoen bij Tottenham werd onderbroken door een noodzakelijke operatie aan de galblaas die hij in februari moest ondergaan. Daardoor miste hij enkele wedstrijden. Tottenham staat met 48 punten uit 28 wedstrijden op de vierde plek, maar nummer vijf (Newcastle United) heeft twee wedstrijden minder gespeeld en een achterstand van slechts twee punten. Ook Liverpool (26 duels gespeeld, 42 punten) en Brighton & Hove Albion (26 duels gespeeld, 42 punten) liggen op de loer.

In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode speelde Tottenham met 3-3 gelijk bij Southampton. De ploeg van Conte gaf een 1-3 voorsprong weg, tot woede van de Italiaan. Hij stak een zelden vertoonde tirade af: de trainer haalde op de persconferentie snoeihard uit naar zijn spelers, sprak van 'elf egoïsten', zag geen enkele wil om te winnen en zei cynisch dat zijn ploeg voor de zevende of achtste positie kan vechten.