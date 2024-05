‘AZ ziet mogelijke vervanger Pavlidis rondlopen bij nummer vijftien van de Eredivisie’

AZ houdt nadrukkelijk rekening met een vertrek van na dit seizoen en is op de achtergrond dan ook al bezig met de vervanging van de Griekse topschutter. De Alkmaarders hebben het oog laten vallen op . De 22-jarige Ierse spits staat weliswaar onder contract bij Tottenham Hotspur, maar speelt dit seizoen op huurbasis voor Excelsior. AZ onderzoekt de ‘mogelijkheden’ om Parrott naar Noord-Holland te halen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag althans. AZ zal na dit seizoen ‘zo goed als zeker’ op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider. Pavlidis was in de Eredivisie al 27 keer trefzeker en dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. In Alkmaar is de verwachting dat de Griek komende zomer de stap maakt naar een Europese topcompetitie. In de zoektocht naar een mogelijke vervanger van Pavlidis heeft de huidige nummer vier van de Eredivisie Parrott dus op de radar staan. Het belooft voor AZ echter een lastig karwei te worden om de Ier naar Alkmaar te halen.

Parrott maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Tottenham Hotspur naar Excelsior. Met acht doelpunten en vier assists in 22 Eredivisiewedstrijden beleeft Parrott persoonlijk een goed seizoen, al heeft hij niet kunnen voorkomen dat de Rotterdammers in de laatste weken alle zeilen moeten bijzetten om deelname aan de nacompetitie te ontlopen. Parrott keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Tottenham, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. “AZ zal daarom miljoenen moeten overmaken aan de club waarvan het in 2016 nog 25 miljoen euro ontving voor Vincent Janssen”, zo klinkt het.

Mocht AZ erin slagen Parrott los te weken bij Tottenham Hotspur, dan is een basisplaats in Alkmaar zeker geen vanzelfsprekendheid. De centrumspits zal dan de concurrentie moeten aangaan met Lequincio Zeefuik en Mexx Meerdink. Zeefuik maakte eerder dit kalenderjaar de overstap van FC Volendam naar AZ, Meerdink verruilde de Alkmaarse club in dezelfde januarimaand op huurbasis voor Vitesse. Parrott is overigens al eerder in verband gebracht met een overstap naar AZ. On februari meldde het Ierse The42 nog dat naast de Alkmaarders ook Ajax, Feyenoord en PSV belangstelling toonden.

