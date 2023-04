De Boer nog niet helemaal overtuigd: 'Of hij nou een aanwinst is?'

Het Nederlands elftal hoopte maandagavond de zure nasmaak van de afstraffing in Frankrijk van zich af te spelen, maar kwam tegen Gibraltar bijzonder teleurstellend voor de dag. Dat geldt niet voor Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord maakte zijn debuut en kreeg na afloop lovende kritieken van onder anderen Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Ronald de Boer trapt daarentegen een beetje op de rem.

Het gaat hard met Wieffer. Vorig seizoen speelde hij nog in de Keuken Kampioen Divisie. Als spelmaker van Excelsior verdiende hij een transfer naar Feyenoord. Door blessures en serieuze concurrentie kwam Wieffer er in de eerste seizoenshelft niet aan te pas. Na de winterstop is hij echter niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Arne Slot. Bondscoach Ronald Koeman beloonde de ontwikkeling van Wieffer dus met zijn debuut in het Nederlands elftal.

"Hij deed het naar behoren, maar op basis van deze wedstrijd kun je niet beoordelen of hij nou een aanwinst is voor het Nederlands elftal", was De Boer dinsdagavond bij Ziggo Sport voorzichtig in zijn oordeel over het optreden van Wieffer. "Ik vind het een heel talentvolle jongen en we moeten hem straks nog een keer beoordelen als het er echt om gaat. In combinatie met Frenkie de Jong waarin hij fungeert als stofzuiger en Frenkie de rol van spelmaker oppakt", kijkt De Boer alvast vooruit naar een mogelijke samenwerking tussen de middenvelders van Feyenoord en FC Barcelona.

Wieffer kon na afloop van het treffen met Gibraltar terugkijken op een geslaagd debuut. Maar dat gevoel had ook heel anders kunnen zijn. De debutant werd vroeg in de tweede helft vol op zijn onderbeen geraakt. De scheidsrechter kon niet anders dan de overtreding bestraffen met een rode kaart. Het had er heel even van weg dat Feyenoord na Lutsharel Geertruida nóg een basisspeler zou zien wegvallen. "Gelukkig voor Feyenoord en Wieffer was er niets aan de hand, maar dit had ook zomaar een beenbreuk kunnen zijn", stelt De Boer.

