Grote tegenvaller voor Feyenoord: sterkhouder moet bekerfinale mogelijk missen

is een twijfelgeval voor de TOTO KNVB Bekerfinale tegen NEC. Feyenoord strijdt zondagmiddag om de beker maar kan in die wedstrijd mogelijk niet beschikken over Mats Wieffer, zo meldt 1908.nl.

De middenvelder werkt een speciaal programma af in aanloop naar de ontmoeting met de Nijmegenaren. Wieffer raakte deze week geblesseerd, waardoor het meespelen in de bekerfinale een vraagteken is. Tijdens de besloten training zou de controleur zijn afgehaakt met een spierblessure.

Wieffer meldde zich de afgelopen dagen ‘gewoon’ op de club, maar dat was voor onderzoeken en de afwerking van een binnenprogramma. Het is daarom allesbehalve realistisch om uit te gaan van een basisplaats voor Wieffer in de bekerfinale.

Het blessurenieuws van de middenvelder is tegenstrijdig met de woorden die Arne Slot vrijdagmiddag uitsprak op de persconferentie. De oefenmeester zei dat al zijn spelers fit genoeg waren voor het duel met NEC. Een logische vervanger van Wieffer lijkt Ramiz Zerrouki.

