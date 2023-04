Gullit onthult: 'Seedorf solliciteerde bij Ajax maar kreeg niet eens een reactie'

Clarence Seedorf heeft volgens Ruud Gullit bij Ajax gesolliciteerd naar de functie van technisch directeur. De oud-middenvelder kreeg echter niet eens een antwoord op zijn sollicitatiebrief en heeft inmiddels bij de KNVB een andere baan gevonden.

Gullit deed zijn opvallende bewering in het Ziggo Sport Voetbal Café. "Ik weet uit zeer betrouwbare bron dat Seedorf gescolliciteerd heeft, maar geen antwoord heeft gekregen op zijn brief." De eveneens aanwezige Jan van Halst reageert vol ongeloof over de gang van zaken. Ajax negeerde de eigen oud-speler dus en lijkt op korte termijn de Duitser Sven Mislintat te gaan presenteren.

Ajax heeft volgens Gullit alle recht om voor een andere kandidaat te kiezen, maar laakt eveneens de handelswijze van de Amsterdammers. "Ik denk dat Seedorf al behoorlijk wat drollen heeft moeten inslikken in Nederland", haalt Gullit onder meer de moeizame verstandhouding tussen Seedorf en het Nederlands elftal aan. Ondanks een enorm succesvolle loopbaan die langs onder meer Real Madrid en AC Milan leidde, zat Seedorf in Oranje regelmatig op de bank.

Imiddels heeft de KNVB Seedorf gepresenteerd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Daarin ziet Gullit een erkenning voor zijn staat van dienst en kwaliteiten. "Geweldig dat hij een baan aangeboden krijgt, niet omdat hij donker is maar ook vanwege zijn knowhow en na zijn interview dat hij had met de Raad. Daarom ben ik hartstikke blij voor hem", besluit Gullit.