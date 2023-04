Het resterende programma van de titelkandidaten in de Bundesliga

De Bundesliga is meestal al een heel eind gespeeld in deze fase van het seizoen. Dit voetbaljaar belooft het anders te gaan lopen, aangezien de bovenste clubs elkaar weinig ontlopen. Borussia Dortmund en Bayern München zijn de grootste kanshebbers, maar ook enkele outsiders blijven loeren. FCUpdate.nl zet de resterende wedstrijden op een rijtje.

In Duitsland was er de afgelopen tien seizoenen vrijwel nooit een wolkje aan de lucht voor Bayern. De grootmacht uit Beieren pakte tien keer op rij de landstitel, maar dit voetbaljaar moet de werkgever Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch nog flink aan de bak. Met nog negen wedstrijden voor de boeg is Bayern de nummer twee van de Bundesliga. Julian Nagelsmann wordt door de topclub op straat gezet en vervangen door Thomas Tuchel. Hij moet zorgen dat de Bayern-hegemonie dit jaar niet wordt doorbroken door Dortmund.

Artikel gaat verder onder video

Die club staat namelijk fier bovenaan in Duitsland. Het verschil tussen de rivalen is dit seizoen nooit echt groot geweest en de Bundesliga belooft dus tot het einde spannend te blijven. Naast Dortmund en Bayern zijn er stiekem nog drie andere kapers op de kust. In het kielzog van de grote namen volgen Union Berlin, Freiburg, en RB Leipzig op kleine afstand. Zij willen graag profiteren van nieuwe flaters van de gedoodverfde titelkandidaten. VfL Wolfsburg was in 2009 de laatste club die erin slaagde om Dortmund en Bayern achter zich te laten.

Stand Bundesliga

1. Borussia Dortmund 25-53 (+24)

2. Bayern München 25-52 (+45)

3. Union Berlin 25-48 (+10)

4. Freiburg 25-46 (+4)

5. RB Leipzig 25-45 (+19)

Programma Borussia Dortmund

01/04 Bayern München - Borussia Dortmund

08/04 Borussia Dortmund - Union Berlin

15/04 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

22/04 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

28/04 VfL Bochum - Borussia Dortmund

07/05 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

13/05 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

21/05 FC Augsburg - Borussia Dortmund

27/05 Borussia Dortmund - FSV Mainz 05

Programma Bayern München

01/04 Bayern München - Borussia Dortmund

08/04 Freiburg - Bayern München

15/04 Bayern München - Hoffenheim

22/04 FSV Mainz 05 - Bayern München

30/04 Bayern München - Hertha BSC

06/05 Werder Bremen - Bayern München

13/05 Bayern München - Schalke 04

20/05 Bayern München - RB Leipzig

27/05 1. FC Köln - Bayern München

Programma Union Berlin

01/04 Union Berlin - VfB Stuttgart

08/04 Borussia Dortmund - Union Berlin

16/04 Union Berlin - VfL Bochum

23/04 Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

29/04 Union Berlin - Bayer Leverkusen

06/05 FC Augsburg - Union Berlin

13/05 Union Berlin - Freiburg

20/05 Hoffenheim - Union Berlin

27/05 Union Berlin - Werder Bremen

Programma Freiburg

01/04 Freiburg - Hertha BSC

08/04 Freiburg - Bayern München

16/04 Werder Bremen - Freiburg

23/04 Freiburg - Schalke 04

29/04 1. FC Köln - Freiburg

06/05 Freiburg - RB Leipzig

13/05 Union Berlin - Freiburg

19/05 Freiburg - VfL Wolfsburg

27/05 Eintracht Frankfurt - Freiburg

Programma RB Leipzig

01/04 RB Leipzig - FSV Mainz 05

08/04 Hertha BSC - RB Leipzig

15/04 RB Leipzig - FC Augsburg

23/04 Bayer Leverkusen - RB Leipzig

29/04 RB Leipzig - Hoffenheim

06/05 Freiburg - RB Leipzig

14/05 RB Leipzig - Werder Bremen

20/05 Bayern München - RB Leipzig

27/05 RB Leipzig - Schalke 04