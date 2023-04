Johan Derksen reageert op overlijden van voormalig collega Thijs Slegers

Johan Derksen heeft gereageerd op het overlijden van Thijs Slegers. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International werkte bij het blad jarenlang samen met Slegers, die bekendheid verwierf als clubwatcher van PSV. Derksen noemde Slegers de meest ijverige journalist die hij ooit heeft gezien.

"Ik heb nog nooit zo'n ijverige journalist gezien, die dag en nacht werkte", zei Derksen maandagavond bij Vandaag Inside. Hij vertelde over de keren dat Slegers als bargast aanschoof bij de voorgangers van Vandaag Inside, om te vertellen over de ontwikkelingen bij PSV. "Het was altijd een hels karwei om de journalisten van VI hier 's avonds aan de bar te krijgen, want die waren dan hartstikke laat thuis. Die woonden door het hele land. Thijs had altijd een glimmend colbertje achterin de auto liggen, voor het geval hij op tv moest verschijnen."

"Die zat hier dan complimentjes te geven aan de directie van PSV, die een 'uitstekend beleid' voerde, en even later was hij de perschef van PSV", lachte Derksen. "Ik ben ook op zijn bruiloft geweest. Ik heb daar gesproken met zijn vader. Die was zó trots op zijn zoon. Zijn vader was de warme bakker in Heeze, het dorp waar ze vandaan kwamen. Thijs interviewde destijds vooral Ajax-spelers, maar hielp zijn vader op zaterdagochtend met broodventen door het dorp. Zijn vader was zó trots. En dan is hij 46 jaar en is het einde verhaal…"

