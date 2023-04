Oranje Leeuwinnen staan voor dilemma: FIFA verbiedt OneLove-band

De OneLove-aanvoerdersband is ook op het WK voor vrouwen niet toegestaan, zo meldt BILD. Op last van de FIFA werd de band op het WK voor mannen in Qatar verboden, maar meerdere vrouwenploegen hoopten dat de band komende zomer wel toegestaan zou zijn.

Een woordvoerder van de Duitse voetbalbond bevestigt aan BILD dat de OneLove-band niet is toegestaan. "De FIFA heeft ons laten weten dat ze willen dat alle deelnemende landen de FIFA-aanvoerdersband dragen bij de FIFA-campagne", zo klinkt het. Duitsland accepteert de eis, maar draagt de regenboogarmband 'altijd in ons hart', aldus bondscoach Martina Voss-Tecklenburg.

Vivianne Miedema liet al weten dat de Oranje Leeuwinnen de band wilden dragen en dat er onderhandelingen plaatsvonden met de FIFA. "Ik denk dat daarin het vrouwenvoetbal gewoon een stapje verder is dan het mannenvoetbal. Ik denk dat er veel meer wordt gesproken over issues en dat er veel meer een platform is voor meiden en teams om zich uit te spreken", zei ze in de podcast Football is Life van FC Afkicken.

Qatar

In Qatar wilde het mannenelftal ook de OneLove-band gaan dragen, maar dit mocht niet van de FIFA. Als een speler toch de band wilde dragen, kreeg die speler meteen een gele kaart. Dat risico vond Oranje te groot.