Ronald de Boer reageert op kritiek: 'Ik ben het ermee eens, maar...'

Virgil van Dijk is het mikpunt van kritiek. De aanvoerder van het Nederlands elftal maakte in de verloren kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag een slechte beurt en kreeg dat maandagavond te horen van Marco van Basten en Ruud Gullit. Ronald de Boer is het grotendeels eens met de kritiek, maar neemt het ook op voor de verdediger van Liverpool.

Van Basten haalde na de groepswedstrijd tussen Nederland en Ecuador tijdens het afgelopen WK in Qatar al hard uit naar Van Dijk en deed er maandagavond na de interland tussen Oranje en Gibraltar nog een paar schepjes bovenop. "Hij heeft geen duidelijkheid. Een goede aanvoerder denkt hardop, maakt duidelijk wat er aan de hand is. Hij blijft er tussenin hangen. Hij creëert chaos", zei Van Basten bij Rondo.

"Of ik het eens ben met de kritiek? Ja, zeker", zei De Boer zojuist bij Ziggo Sport. "Maar dit is bij hem altijd het probleem geweest. We doen nou net of hij opeens moet gaan opbouwen, maar dat is nooit zijn sterkste punt geweest. Heersen in de verdediging, tegenstanders uitschakelen en bij corners af en toe een bal erin koppen. Dat zijn de sterkste kwaliteiten van Van Dijk." Volgens Van Basten en Gullit moet Van Dijk in balbezit meer verantwoordelijkheid nemen, maar daar is De Boer het niet helemaal mee eens. "Ik vind de kritiek eigenlijk wat te makkelijk, want hij heeft dat nooit echt gekund."

Lees ook: 'Waarom speelde hij elke bal naar Geertruida? Die komt net kijken'

Dat wil niet zeggen dat De Boer onder de indruk is van de recente prestaties van de Liverpool-verdediger. "Wat ik nu wel zie is dat hij soms afwachtend is in het doordekken. Ik zie niet meer de overtuiging dat hij zijn tegenstander helemaal wil opvreten. Hij zei terecht dat iedereen wel eens een mindere periode heeft en door dalen gaat, hopelijk niet de diepe. Hij kwam er wat betreft zijn uitleg dus goed uit. Maar wat ik net al zei: hij heeft nooit de opbouwende kwaliteiten gehad."